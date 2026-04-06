На Львовщине священника отлучили от УГКЦ из-за повторного брака
6 апреля, 15:47
На Львовщине священника отлучили от УГКЦ из-за повторного брака

Юлия Харченко
Основні тези
  • Апостольская столица окончательно лишила духовного сана бывшего священника УГКЦ Богдана Мурованого за нарушение моральных норм, в частности создание новой семьи после развода.
  • После решения Ватикана Мурованый потерял все права священника, включая запрет совершать богослужения и таинства.

Апостольская столица окончательно лишила духовного сана бывшего священника УГКЦ Богдана Мурованого со Львовщины. Причиной стало нарушение моральных норм, в частности создание новой семьи после развода.

После запрета служить, он перешел в ПЦУ. Об этом сообщили в Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ.

Смотрите также Во Львове стоматолог угрожал убить священника УГКЦ

Что известно об отлучении от церкви священника?

Апостольская столица приняла окончательное решение о лишении духовного сана бывшего священника УГКЦ Богдана Мурованого, который ранее служил в селе Добросин вблизи Жовквы на Львовщине. Причиной стало аморальное поведение, в частности развод и создание новой семьи.

Как сообщили в Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ, после решения Ватикана Мурованый потерял все права, связанные со священством. Ему запрещено совершать богослужения, проводить таинства, в частности крещение, венчание и исповедь (за исключением случаев угрозы жизни), а также выполнять любые функции священника.

В епархии подчеркнули, что в случае нарушения этих ограничений совершенные обряды будут считаться недействительными.

Пресс-секретарь епархии отец Павел Иванец рассказал для ZAXID.NET, что еще в 2023 году священника отлучили от церкви на местном уровне из-за нарушения моральных норм. Ему предоставили время для исправления, однако впоследствии он перешел в Православную церковь Украины.

В епархии подчеркивают, что причиной отлучения был не переход в другую конфессию, а именно аморальное поведение. Окончательное решение о лишении сана теперь принято на уровне всей Католической церкви.

Что известно о других случаях отлучения священников от церкви?

  • 24 ноября стало известно о том, что Львовская архиепархия УГКЦ официально отлучила шестерых священников за нарушение церковных норм.

  • Известно, что от церкви отлучили Василия Ковпака. Его обвиняли в создании семинарии без разрешения и настаивании на проведении богослужений исключительно по старому чину. Несмотря на решение Ватикана, он продолжает службу храме в микрорайоне Рясне во Львове.

  • Также сана священника лишили Богдана Радюка – он известен как последователь линии Василия Ковпака. Отцу Радюку запрещено совершать любые литургические действия, принимать и совершать таинства или участвовать в церковном управлении. Он также не признает решение и проводит служение в Прилбичах, где продолжается церковное противостояние.