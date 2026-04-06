Після заборони служити, він перейшов до ПЦУ. Про це повідомили у Сокальсько-Жовківській єпархії УГКЦ.

Що відомо про відлучення від церкви священника?

Апостольська столиця ухвалила остаточне рішення про позбавлення духовного сану колишнього священника УГКЦ Богдана Мурованого, який раніше служив у селі Добросин поблизу Жовкви на Львівщині. Причиною стала аморальна поведінка, зокрема розлучення та створення нової сім'ї.

Як повідомили у Сокальсько-Жовківській єпархії УГКЦ, після рішення Ватикану Мурований втратив усі права, пов'язані зі священством. Йому заборонено здійснювати богослужіння, проводити таїнства, зокрема хрещення, вінчання і сповідь (за винятком випадків загрози життю), а також виконувати будь-які функції священника.

У єпархії наголосили, що у разі порушення цих обмежень здійснені обряди вважатимуться недійсними.

Прессекретар єпархії отець Павло Іванець розповів для ZAXID.NET, що ще у 2023 році священника відлучили від церкви на місцевому рівні через порушення моральних норм. Йому надали час для виправлення, однак згодом він перейшов до Православної церкви України.

У єпархії підкреслюють, що причиною відлучення був не перехід до іншої конфесії, а саме аморальна поведінка. Остаточне рішення про позбавлення сану тепер ухвалене на рівні всієї Католицької церкви.

