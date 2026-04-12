Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Михальчук пояснив 24 Каналу, що для нього святкування – це можливість поділитися традиціями з воїнами та їхніми рідними з інших регіонів.
Як ще УГКЦ підтримує військових і їхні родини?
Капелани традиційно вирушають на фронт з мобільною групою, де проводять молитви, освячують великодні кошики та доставляють м’ясо, паски та релігійні предмети зі Львова у військові гарнізони.
У Гарнізонному храмі Львова щодня працює спеціальний простір дозвілля для дітей, які втратили батьків на фронті, де вони можуть спілкуватися та брати участь у різноманітних заходах і майстер-класах.
Влітку дітей залучають до літніх таборів. Перед Вербною неділею там робили вербні галузки, а перед Великоднем – розписували писанки. На сам Великдень для дітей проводять гаївки. Окрім того, щомісяця проводять спільні молитви в храмі та на кладовищі.
Як військовий капелан, я приймаю у своїй оселі воїнів та офіцерів, які приїжджають у відпустку, з родинами. Сьогодні після молитви на кладовищі чекаю гостей – це родини не з західної України, і так ми будемо ділитися нашими місцевими традиціями,
– сказав отець Михальчук.
Що відомо про перемир'я на Великдень?
- Тимчасове припинення вогню на Великдень спонукало українських військових дотримуватися режиму тиші. Водночас СОУ залишають за собою право відкривати вогонь у відповідь на ворожі провокації.
- Попри оголошене припинення вогню 11 квітня російські війська застосували безпілотник типу "Молнія", а обстріли тривали уздовж усієї лінії фронту.
- Окрім того, російські війська обстріляли українську евакуаційну групу поблизу Гуляйполя, застосувавши FPV-дрони. Унаслідок удару загинули українські військові.