Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Михальчук пояснив 24 Каналу, що для нього святкування – це можливість поділитися традиціями з воїнами та їхніми рідними з інших регіонів.

Як ще УГКЦ підтримує військових і їхні родини?

Капелани традиційно вирушають на фронт з мобільною групою, де проводять молитви, освячують великодні кошики та доставляють м’ясо, паски та релігійні предмети зі Львова у військові гарнізони.

У Гарнізонному храмі Львова щодня працює спеціальний простір дозвілля для дітей, які втратили батьків на фронті, де вони можуть спілкуватися та брати участь у різноманітних заходах і майстер-класах.

Влітку дітей залучають до літніх таборів. Перед Вербною неділею там робили вербні галузки, а перед Великоднем – розписували писанки. На сам Великдень для дітей проводять гаївки. Окрім того, щомісяця проводять спільні молитви в храмі та на кладовищі.

Як військовий капелан, я приймаю у своїй оселі воїнів та офіцерів, які приїжджають у відпустку, з родинами. Сьогодні після молитви на кладовищі чекаю гостей – це родини не з західної України, і так ми будемо ділитися нашими місцевими традиціями,

– сказав отець Михальчук.

