Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла отец Тарас Михальчук объяснил 24 Каналу, что для него празднование – это возможность поделиться традициями с воинами и их родными из других регионов.
Смотрите также "Пасхальное перемирие" по-русски: Генштаб ВСУ зафиксировал уже 469 случаев нарушений
Как еще УГКЦ поддерживает военных и их семьи?
Капелланы традиционно отправляются на фронт с мобильной группой, где проводят молитвы, освящают пасхальные корзины и доставляют мясо, куличи и религиозные предметы из Львова в военные гарнизоны.
В Гарнизонном храме Львова ежедневно работает специальное пространство досуга для детей, потерявших родителей на фронте, где они могут общаться и участвовать в различных мероприятиях и мастер-классах.
Летом детей привлекают к летним лагерям. Перед Вербным воскресеньем там делали вербные ветви, а перед Пасхой – расписывали писанки. На саму Пасху для детей проводят гаивки. Кроме того, ежемесячно проводят совместные молитвы в храме и на кладбище.
Как военный капеллан, я принимаю в своем доме воинов и офицеров, которые приезжают в отпуск, с семьями. Сегодня после молитвы на кладбище жду гостей – это семьи не из западной Украины, и так мы будем делиться нашими местными традициями,
– сказал отец Михальчук.
Что известно о перемирии на Пасху?
- Временное прекращение огня на Пасху побудило украинских военных соблюдать режим тишины. В то же время СОУ оставляют за собой право открывать огонь в ответ на вражеские провокации.
- Несмотря на объявленное прекращение огня 11 апреля российские войска применили беспилотник типа "Молния", а обстрелы продолжались вдоль всей линии фронта.
- Кроме того, российские войска обстреляли украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйполя, применив FPV-дроны. В результате удара погибли украинские военные.