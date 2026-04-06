После запрета служить, он перешел в ПЦУ. Об этом сообщили в Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ.

Что известно об отлучении от церкви священника?

Апостольская столица приняла окончательное решение о лишении духовного сана бывшего священника УГКЦ Богдана Мурованого, который ранее служил в селе Добросин вблизи Жовквы на Львовщине. Причиной стало аморальное поведение, в частности развод и создание новой семьи.

Как сообщили в Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ, после решения Ватикана Мурованый потерял все права, связанные со священством. Ему запрещено совершать богослужения, проводить таинства, в частности крещение, венчание и исповедь (за исключением случаев угрозы жизни), а также выполнять любые функции священника.

В епархии подчеркнули, что в случае нарушения этих ограничений совершенные обряды будут считаться недействительными.

Пресс-секретарь епархии отец Павел Иванец рассказал для ZAXID.NET, что еще в 2023 году священника отлучили от церкви на местном уровне из-за нарушения моральных норм. Ему предоставили время для исправления, однако впоследствии он перешел в Православную церковь Украины.

В епархии подчеркивают, что причиной отлучения был не переход в другую конфессию, а именно аморальное поведение. Окончательное решение о лишении сана теперь принято на уровне всей Католической церкви.

