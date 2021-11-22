Больной COVID-19 львовянин выпрыгнул из окна больницы на Волыни
Источник:Полиция Волынской области
В Луцке 21 ноября трагически погиб 78-летний житель Львовской области. Он выпрыгнул из окна медучреждения, где лечился от коронавируса.
Правоохранители вскоре откроют уголовное производство. Пока они выясняют обстоятельства смерти мужчины.
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Мужчина выпрыгнул из окна больницы.
В полицию примерно в 21:00 поступило сообщение о том, что 78-летний житель Львовской области совершил самоубийство. Он выпрыгнул из окна 4 этажа больницы, где лечился от коронавируса. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Пациент погиб на месте происшествия.
По информации "Суспільне. Новини", трагический случай произошел в стационаре Волынской областной клинической больницы, в селе Тарасово. Пока неизвестно, сколько времени погибший лечился в медучреждении.
Правоохранители проводят расследование
Во время поверхностного осмотра специалисты не обнаружили следы насилия. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.
Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Они планируют открыть уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "самоубийство".
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