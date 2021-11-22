Хворий на COVID-19 львів'янин вистрибнув з вікна лікарні на Волині

У Луцьку 21 листопада трагічно загинув 78-річний житель Львівщини. Він вистрибнув з вікна медзакладу, де лікувався від коронавірусу.

Правоохоронці невдовзі відкриють кримінальне провадження. Наразі вони з'ясовують обставини смерті чоловіка.

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Чоловік вистрибнув з вікна лікарні

У поліцію приблизно о 21:00 надійшло повідомлення про те, що 78-річний житель Львівщини скоїв самогубство. Він вистрибнув з вікна 4 поверху лікарні, де лікувався від коронавірусу. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Пацієнт загинув на місці події.

За інформацією "Суспільне. Новини", трагічний випадок трапилася в стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, в селі Тарасове. Наразі невідомо, скільки саме часу загиблий лікувався у медзакладі.

Правоохоронці проводять розслідування

Під час поверхневого огляду фахівці не виявили слідів насилля. Тіло загиблого скерували на судово-медичну експертизу. Усі обставини його смерті встановлюють правоохоронці.

Наразі поліцейські розв'язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони планують відкрити кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

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