Будут изменения в движении: во Львове на ремонт закроют перекресток улиц Городоцкой и Бандеры

Во Львове продолжается реконструкция улицы Степана Бандеры. С 14 октября специалисты начнут проводить работы на перекрестке с улицей Городоцкой. Поэтому на время ремонта произойдут изменения в движении общественного транспорта.

Сейчас рабочие работают сразу на нескольких участках. Основные работы сосредоточены на перекрестках с улицами Антоновича и Героев УПА.

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Начинается ремонт перекрестка Городоцкая – Бандеры

Директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк рассказал, что на улице Бандеры активно продолжается ремонт.

Работы продолжаются согласно графику. С 14 октября начинаем ремонтные работы на перекрестке с улицей Городоцкой,

– добавил чиновник.

Там будут обустраивать трамвайную инфраструктуру. На время работ для движения транспорта перекроют перекресток Городоцкая – Бандеры на участке от улицы Тобилевича до площади Кропивницкого.

"Это достаточно сложный перекресток, ведь здесь нам необходимо обустроить трамвайную инфраструктуру – устройство стрелочных переводов, изменение радиусов поворотов трамваев, восстановление контактной сети трамвайной линии. Ориентируемся, что работы продлятся месяц времени", – добавил Власюк.

По его словам, сейчас на улице Бандеры для проезда уже открыли участок от улицы Чупринки до Коновальца, а также перекресток с улицей Федковича. Зато работы продолжаются на перекрестках с улицами Антоновича и Героев УПА. Перекресток с улицей Антоновича планируют открыть 4 – 7 ноября, а с улицей Героев УПА – чуть позже.



Схема объезда перекрытого участка / Фото ЛГС

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Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам

Исполняющий обязанности начальника управления транспорта ЛГС Олег Партыка отметил, что на время ремонтных работ на перекрестке Городецкая – Бандеры общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Трамваи № 1, 4 и 6 будут курсировать только в церковь Анны и в обратном направлении. Для удобства пассажиров на время ремонта с железнодорожного вокзала (площади Дворцовой) в церковь Анны (улицы Защитников Украины) будет ездить экспресс-маршрут. Также он будет курсировать в обратном направлении.

будут курсировать только в церковь Анны и в обратном направлении. Для удобства пассажиров на время ремонта с железнодорожного вокзала (площади Дворцовой) в церковь Анны (улицы Защитников Украины) будет ездить экспресс-маршрут. Также он будет курсировать в обратном направлении. Автобусы № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 и экспресс-маршрут "Аэропорт – церковь Святой Анны" в направлении центра города будут курсировать по маршруту: улица Городоцкой – Тобилевича – Федьковича – Цирк – площадь Кропивницкого – Городоцкая – далее по обычному маршруту. В направлении железнодорожного вокзала автобусы временно будут объезжать Городецкую по улице Короткой.

Партыка добавил, что, при необходимости, на эти маршруты выпустят дополнительные трамваи и автобусы.



Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам / Фото ЛГС

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Ремонт улицы Бандеры во Львове: коротко

В 2020 году проектная организация ООО "ТрамДорПроект" разработала проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Бандеры.

Там планируют заменить все инженерные сети и обустроить проезжую часть и трамвайные пути посередине улицы.

Также на Бандеры установят контактную сеть трамвая и новое уличное освещение, создадут с обеих сторон дороги велополосы, а на отдельных участках – велодорожки.

На улице появятся карманы для автомобилей скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жителей домов.

По проекту, улица Бандеры станет инклюзивным – тротуары и пешеходные зоны обустроят с условиями для передвижения маломобильных групп населения.

Всего отремонтируют всю улицу протяженностью 1,05 километра.

Работы выполняет "Онур Конструкцион Интернешнл". Общая стоимость ремонта, согласно договору, составляет почти 209,5 миллиона гривен.



Схему движения маршрута "Железнодорожный вокзал – Церковь Анны" / Фото ЛГС