Сейчас рабочие работают сразу на нескольких участках. Основные работы сосредоточены на перекрестках с улицами Антоновича и Героев УПА.
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Начинается ремонт перекрестка Городоцкая – Бандеры
Директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк рассказал, что на улице Бандеры активно продолжается ремонт.
Работы продолжаются согласно графику. С 14 октября начинаем ремонтные работы на перекрестке с улицей Городоцкой,
– добавил чиновник.
Там будут обустраивать трамвайную инфраструктуру. На время работ для движения транспорта перекроют перекресток Городоцкая – Бандеры на участке от улицы Тобилевича до площади Кропивницкого.
"Это достаточно сложный перекресток, ведь здесь нам необходимо обустроить трамвайную инфраструктуру – устройство стрелочных переводов, изменение радиусов поворотов трамваев, восстановление контактной сети трамвайной линии. Ориентируемся, что работы продлятся месяц времени", – добавил Власюк.
По его словам, сейчас на улице Бандеры для проезда уже открыли участок от улицы Чупринки до Коновальца, а также перекресток с улицей Федковича. Зато работы продолжаются на перекрестках с улицами Антоновича и Героев УПА. Перекресток с улицей Антоновича планируют открыть 4 – 7 ноября, а с улицей Героев УПА – чуть позже.
Схема объезда перекрытого участка / Фото ЛГС
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Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам
Исполняющий обязанности начальника управления транспорта ЛГС Олег Партыка отметил, что на время ремонтных работ на перекрестке Городецкая – Бандеры общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.
- Трамваи № 1, 4 и 6 будут курсировать только в церковь Анны и в обратном направлении. Для удобства пассажиров на время ремонта с железнодорожного вокзала (площади Дворцовой) в церковь Анны (улицы Защитников Украины) будет ездить экспресс-маршрут. Также он будет курсировать в обратном направлении.
- Автобусы № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 и экспресс-маршрут "Аэропорт – церковь Святой Анны" в направлении центра города будут курсировать по маршруту: улица Городоцкой – Тобилевича – Федьковича – Цирк – площадь Кропивницкого – Городоцкая – далее по обычному маршруту. В направлении железнодорожного вокзала автобусы временно будут объезжать Городецкую по улице Короткой.
Партыка добавил, что, при необходимости, на эти маршруты выпустят дополнительные трамваи и автобусы.
Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам / Фото ЛГС
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Ремонт улицы Бандеры во Львове: коротко
- В 2020 году проектная организация ООО "ТрамДорПроект" разработала проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Бандеры.
- Там планируют заменить все инженерные сети и обустроить проезжую часть и трамвайные пути посередине улицы.
- Также на Бандеры установят контактную сеть трамвая и новое уличное освещение, создадут с обеих сторон дороги велополосы, а на отдельных участках – велодорожки.
- На улице появятся карманы для автомобилей скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жителей домов.
- По проекту, улица Бандеры станет инклюзивным – тротуары и пешеходные зоны обустроят с условиями для передвижения маломобильных групп населения.
- Всего отремонтируют всю улицу протяженностью 1,05 километра.
- Работы выполняет "Онур Конструкцион Интернешнл". Общая стоимость ремонта, согласно договору, составляет почти 209,5 миллиона гривен.
Схему движения маршрута "Железнодорожный вокзал – Церковь Анны" / Фото ЛГС