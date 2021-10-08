Наразі робітники працюють одразу на кількох ділянках. Основні роботи зосереджені на перехрестях з вулицями Антоновича і Героїв УПА.

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Розпочинається ремонт перехрестя Городоцька – Бандери

Директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк розповів, що на вулиці Бандери активно продовжується ремонт.

Роботи тривають згідно з графіком. З 14 жовтня розпочинаємо ремонтні роботи на перехресті з вулицею Городоцькою,

– додав посадовець.

Там облаштовуватимуть трамвайну інфраструктуру. На час робіт для руху транспорту перекриють перехрестя Городоцька – Бандери на ділянці від вулиці Тобілевича до площі Кропивницького.

"Це досить складне перехрестя, адже тут нам необхідно облаштувати трамвайну інфраструктуру – влаштування стрілкових переводів, зміна радіусів поворотів трамваїв, відновлення контактної мережі трамвайної лінії. Орієнтуємося, що роботи триватимуть місяць часу", – додав Власюк.

За його словами, наразі на вулиці Бандери для проїзду вже відкрили ділянку від вулиці Чупринки до Коновальця, а також перехрестя з вулицею Федьковича. Натомість роботи тривають на перехрестях з вулицями Антоновича і Героїв УПА. Перехрестя з вулицею Антоновича планують відкрити 4 – 7 листопада, а з вулицею Героїв УПА – трохи пізніше.



Схема об'їзду перекритої ділянки / Фото ЛМР

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Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами

Виконувач обов'язків начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика зазначив, що на час ремонтних робіт на перехресті Городоцька – Бандери громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Трамваї № 1, 4 та 6 курсуватимуть лише до церкви Анни та у зворотному напрямку. Для зручності пасажирів на час ремонту із Залізничного вокзалу (площі Двірцевої) до церкви Анни (вулиці Захисників України) їздитиме експрес-маршрут. Також він курсуватиме у зворотному напрямку.

курсуватимуть лише до церкви Анни та у зворотному напрямку. Для зручності пасажирів на час ремонту із Залізничного вокзалу (площі Двірцевої) до церкви Анни (вулиці Захисників України) їздитиме експрес-маршрут. Також він курсуватиме у зворотному напрямку. Автобуси № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 та експрес-маршрут "Аеропорт – церква Святої Анни" у напрямку центру міста курсуватимуть за маршрутом: вулиця Городоцькою – Тобілевича – Федьковича – Шептицького – площа Кропивницького – Городоцька – далі за звичним маршрутом. У напрямку Залізничного вокзалу автобуси тимчасово об'їжджатимуть Городоцьку вулицею Короткою.

Партика додав, що, за потреби, на ці маршрути випустять додаткові трамваї та автобуси.



Громадський транспорт курсуватиме зміненими маршрутами / Фото ЛМР

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Ремонт вулиці Бандери у Львові: коротко

У 2020 році проєктна організація ТзОВ "ТрамДорПроект" розробила проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вулиці Бандери.

Там планують замінити усі інженерні мережі й облаштувати проїзну частину та трамвайні колії посередині вулиці.

Також на Бандери встановлять контактну мережу трамваю та нове вуличне освітлення, створять з обох боків дороги велосмуги, а на окремих ділянках – велодоріжки.

На вулиці з'являться кишені для автомобілів швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків.

За проєктом, вулиця Бандери стане інклюзивною – тротуари та пішохідні зони облаштують з умовами для пересування маломобільних груп населення.

Загалом відремонтують усю вулицю протяжністю 1,05 кілометра.

Роботи виконує "Онур Конструкціон Інтернешнл". Загальна вартість ремонту, згідно з договором, становить майже 209,5 мільйона гривень.



Схему руху маршруту "Залізничний вокзал – Церква Анни" / Фото ЛМР