Будут ли открыты церкви в красной зоне во Львове

Церкви в красной зоне во Львове будут открыты, но надо соблюдать определенные правила. В частности, храм должен быть заполнен на 50% и между людьми следует держать дистанцию минимум 2 метра.

Совет Церквей рекомендует верующим участвовать в богослужениях онлайн. Об этом сообщил во время брифинга мэр Андрей Садовый.

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Призывают к службе онлайн

Совет Епископов призвал львовян быть дома и Службу Божью посещать онлайн. Если все-таки верующие хотят идти в церковь, то лучше всего будет организовывать богослужения на открытом пространстве.

Церкви во Львове все же в дальнейшем будут открыты. Посещать храм можно, если соблюдать следующие правила:

соблюдать дистанцию не менее 2 метров, за исключением членов одной семьи, живущих вместе. Правило касается людей, находящихся, как внутри храма, так и на улице;

площадь внутри церкви может быть заполнена лишь на 50%;

все верующие должны быть в маске;

чтить святыни (иконы, мощи, крест) можно лишь поклоном, не целовав их;

по вопросам исповеди и причастия слушать решение церкви, которую посещает верующий.

Также Совет Церквей рекомендовал содействовать тому, чтобы у входа в храм не образовывались скопления людей. Поэтому каждая церковная иерархия должна контролировать вход и выход из храма.

Красная зона во Львове: коротко

28 октября комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение, что Львов с 30 октября переходит в красную зону.

Поэтому в городе запретят массовые мероприятия и концерты. Закроют все кафе, рестораны, ТРЦ, салоны красоты и спортивные клубы, где нет 100% вакцинированных работников и посетителей.

Проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не будут влиять. Водители обязательно должны быть вакцинированы.

Продовольственные рынки, продуктовые магазины, аптеки будут работать в привычном режиме. Туда могут попасть как вакцинированные, так и те, кто не имеет прививок.

Совет Епископов призывает не посещать кладбища в поминальные дни (1 – 2 ноября).