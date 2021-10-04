В центре Львова девушка потеряла сознание после вакцинации: видео с места происшествия

В сети сообщили, что неподалеку от львовского клуба "Малевич" 4 октября произошла авария. Водитель якобы сбил девушку и скрылся. Однако позже оказалось, что она потеряла сознание после вакцинации.

В полиции пока не прокомментировали этот инцидент. На месте происшествия работали медики.

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Девушка потеряла сознание после вакцинации

В телеграме быстро распространилось видео, на котором видно, что вблизи ночного клуба "Малевич" на тротуаре лежит девушка. В посте к ролику указали, что водитель сбил ее насмерть и скрылся с места происшествия. ДТП, предварительно, произошло на пешеходном переходе.

Возде Малевича машина сбила насмерть девушку. Водитель скрылся с места,

– говорилось в подписи к видео.

Однако информация о смерти девушки оказалась ложной. Впоследствии в сети обнародовали новый пост, в котором указали, что девушка – жива. Она якобы потеряла сознание после вакцинации. В комментариях сообщили, что пострадавшую забрали в больницу.

Возле клуба "Малевич" сбили девушку: видео