У поліції поки не прокоментували цей інцидент. На місці події працювали медики.

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Дівчина знепритомніла після вакцинації

У телеграмі швидко поширилось відео, на якому видно, що поблизу нічного клубу "Малевич" на тротуарі лежить дівчина. У дописі до ролика вказали, що водій збив її на смерть та втік з місця події. ДТП, ймовірно, трапилася на пішохідному переході.

Біля Малевича машина збила на смерть дівчину. Водій втік з місця,

– мовилось у підписі до відео.

Однак інформація про смерть дівчини виявилась неправдивою. Згодом у мережі оприлюднили новий допис, у якому вказали, що дівчина – жива. Вона буцімто знепритомніла після вакцинації. У коментарях повідомили, що постраждалу забрали у лікарню.

Біля клубу "Малевич" знепритомніла дівчина: відео