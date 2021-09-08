В центре Львова мужчина в образе священника водил на поводке человека

Крайне неприятный и скандальный инцидент произошел на площади Рынок в самом центре Львова. Неизвестный в маске и в одежде священника на глазах тысяч людей водил на поводке мужчину.

Увидел этот позорный поступок львовский чиновник, глава департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Он вызвал полицию и рассказал о том, что это похоже на провокацию.

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"Священник" называл связанного "псом Адольфом".

Полиция бездействует уже несколько недель

Как отметил Бойко, на все вопросы мужчина в одежде церковника отвечал, что "так будет всегда".

Кроме того, чиновник подчеркнул, что уже писал заявление на подобный случай несколько недель назад, но так и не получил ответа от полиции.

Что еще нужно для правоохранителей, чтобы обратить внимание на это провокационное явление? Не стоит хотя бы выяснить, кто такой "Адольф", и почему он со связанными руками?

– подчеркнул Бойко.

Полный текст сообщения Евгения Бойко в фейсбуке:

Сегодня перед Ратушей:

Переодетый в священника мужчина водит за собой на поводке другого человека, которого называет своим "псом Адольфом".

На мой вопрос: "Что Вы делаете?", Отвечает: "Так будет всегда".

Заявление в полицию на подобный случай подал еще несколько недель назад – ответа нет. Что еще нужно для правоохранителей, чтобы обратить внимание на это провокационное явление?

Не стоит хотя бы выяснить, кто такой "Адольф" и почему он со связанными руками?

Если же это "искусство", то у него должна быть какая-то цель. Как по мне, здесь есть признаки провокации, похоже ждут, что кто-то среагирует по-казацки, и тогда шум на всю страну о нетерпимости во Львове.

Извините, но Львов это не проходной двор, господа.

Не первый подобный скандал во Львове

Следует отметить, что в августе 2021 года в центре города произошло два подобных инцидента. Тогда тиктокер переоделся священником и с бранью бегал за прохожими. Впоследствии он ездил на самокате и ссорился с людьми. Именно эти случаи вспоминал Бойко, когда писал о бездеятельности полиции.