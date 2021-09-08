Побачив цей ганебний вчинок львівський посадовець, очільник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Він викликав поліцію та розповів про те, що це схоже на провокацію.

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"Священник" називав зв'язаного "псом Адольфом".

Поліція не діє вже кілька тижнів

Як зазначив Бойко, на всі запитання чоловік в одязі церковника відповідав, що "так буде завжди".

Крім того, посадовець підкреслив, що вже писав заяву на подібний випадок кілька тижнів тому, але так і не отримав відповіді від поліції.



Що ще потрібно для правоохоронців, щоб звернути увагу на це провокативне явище? Чи не варто хоча б з’ясувати, хто такий "Адольф", і чому він зі зв’язаними руками?

– підкреслив Бойко.

Повний текст допису Євгена Бойка у фейсбуці:

Сьогодні перед Ратушею:

Переодягнений на священника чоловік водить за собою на повідку іншу людину, яку називає своїм «псом Адольфом».

На моє запитання: "Що Ви робите?", відповідає: "Так буде завжди".

Заяву в поліцію на подібний випадок подав ще кілька тижнів тому – відповіді нема. Що ще потрібно для правоохоронців, щоб звернути увагу на це провокативне явище?

Чи не варто хоча б з’ясувати, хто такий «Адольф» і чому він зі зв’язаними руками?

Якщо ж це «мистецтво», то у нього повинна бути якась мета. Як на мене, тут є ознаки провокації, схоже чекають, що хтось зреагує по-козацьки, і тоді буде галасу на всю країну про нетерпимість у Львові.

Вибачте, але Львів це не прохідний двір, панове.

Не перший подібний скандал у Львові

Слід зазначити, що у серпні 2021 у центрі міста трапилося два схожих інцидента. Тоді тіктокер перевдягнувся священником з лайкою бігав за перехожими. Згодом він їздив на самокаті та сварився з людьми. Саме ці випадки згадував Бойко, коли писав про бездіяльність поліції.