Чиновнику ЛОГА объявили подозрение в растрате денег, выделенных на борьбу с COVID-19

Правоохранители задержали бывшего исполняющего обязанности начальника одного из управлений ЛОГА. Его подозревают в служебной халатности.

По информации следствия, экс-чиновник причастен к растрате денег, которые выделили на борьбу с коронавирусом. Ему угрожает тюрьма.

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Государству нанесли 320 тысяч гривен ущерба

В октябре 2020 года ЛОГА заключила договор на закупку в медучреждения Львовщины медицинского оборудования и оборудования для борьбы с COVID-19. По информации следствия, главой тендерного комитета был бывший исполняющий обязанности начальника одного из управлений облгосадминистрации.

Он как следует не проверил целесообразность и экономическую эффективность договоров. В то же время чиновник подписал эти документы с учетом НДС, несмотря на постановление Кабмина об освобождении от уплаты этого налога при закупке оборудования для борьбы с COVID-19.

В результате товары приобрели по завышенной стоимости. Ущерб достиг 320 тысяч гривен. Их уже возместили государству.

Полиция задержала высокопоставленного чиновника ЛОГА / Фото Львовской облпрокуратуры

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Чиновнику сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 2 до 5 лет в тюрьме с лишением занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также он, вероятно, будет вынужден выплатить от 4,25 до 12,75 тысяч гривен штрафа.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Правоохранители устанавливают причастность других должностных лиц к этому правонарушению. Досудебное расследование продолжается.