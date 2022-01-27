За інформацією слідства, експосадовець причетний до розтрати грошей, які виділили на боротьбу з коронавірусом. Йому загрожує в'язниця.

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Державі завдали 320 тисяч гривень збитків

У жовтні 2020 року ЛОДА уклала договір на закупівлю в медзаклади Львівщини медичного обладнання та устаткування для боротьби з COVID-19. За інформацією слідства, головою тендерного комітету був колишній виконувач обов'язків начальника одного з управлінь облдержадміністрації.

Він як слід не перевірив доцільності та економічної ефективності договорів. Натомість посадовець підписав ці документи із врахуванням ПДВ, попри постанову Кабміну про звільнення від сплати цього податку при закупівлі обладнання для боротьби з COVID-19.

Внаслідок цього товари придбали за завищеною вартістю. Збитки сягнули 320 тисяч гривень. Їх вже відшкодували державі.



Поліція затримала високопосадовця ЛОДА / Фото Львівської облпрокуратури

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Посадовцю повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років у в'язниці з позбавленням обіймати певні посади терміном до 3 років. Також він, ймовірно, буде змушений виплатити від 4,25 до 12,75 тисячі гривень штрафу.

Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших посадовців до цього правопорушення. Досудове розслідування триває.