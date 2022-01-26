Чоловіка підозрюють у службовій недбалості. Злочин розкрили прокурори Львівської облпрокуратури та слідчі поліції області.

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Збитки – 2,2 мільйона гривень

За даними слідства, у листопаді 2020 року Львіввугілля уклало договір з приватним товариством щодо закупівлі фільтрувальних півмасок, необхідних для протидії коронавірусу. Перший заступник директора держпідприємства був відповідальним за проведення цього процесу.

Чоловік не перевірив доцільність та економічну ефективність договорів. Натомість він їх підписав. Так, підприємство придбало маски за значно завищеною ціною. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 2,2 мільйона гривень

Посадовцеві повідомили про підозру

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також, ймовірно, чоловікові доведеться заплатити від 4,25 до 12,75 тисячі гривень штрафу.

Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід, відсторонять від посади та арештують майно. Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших посадовців до цього злочину.