Мужчину подозревают в служебной халатности. Преступление раскрыли прокуроры Львовской облпрокуратуры и следователи полиции области.

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Ущерб – 2,2 миллиона гривен

По данным следствия, в ноябре 2020 года Львовуголь заключил договор с частным обществом по закупке фильтровальных полумасок, необходимых для противодействия коронавирусу. Первый заместитель директора госпредприятия был ответственен за проведение этого процесса.

Мужчина не проверил целесообразность и экономическую эффективность договоров. Вместо этого он их подписал. Так, предприятие приобрело маски по значительно завышенной цене. Общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 2,2 миллиона гривен

Чиновнику сообщили о подозрении

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

Если вину должностного лица докажут в суде, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также, вероятно, мужчине придется заплатить от 4,25 до 12,75 тысяч гривен штрафа.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения, отстранят от должности и арестуют имущество. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность других должностных лиц к этому преступлению.