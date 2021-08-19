Чтобы не платить зарплату: на Львовщине уволили сотрудницу горсовета, которую приняли в армию

Юристку одного из отделов Хировского горсовета, которую приняли на военную службу по контракту, уволили с работы. По украинскому законодательству, за ней должны сохраняться зарплата и место труда. Однако руководство решило иначе.

Юристку уволили якобы из-за отсутствия на работе. Однако тогда она ездила в другой город, чтобы забрать документы для своего отдела.

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Юристку приняли на военную службу

Юрист отдела образования, культуры, молодежи и спорта Хировского горсовета Мария Мельник рассказала, что перед началом рабочего дня она предоставила делопроизводителю департамента выписку из приказа о принятии на военную службу по контракту. Также она дала ей предписание о выбытии и заявление на увольнение с работы.

Делопроизводительница передала документы исполняющему обязанности начальника отдела Олегу Пухарю. После этого Мельник попросила дать ей копии выписки из приказа и сделать запись о том, что она предоставила оригинал документа и, что с ним ознакомились. Однако юристка получила отказ.

Из-за отказа и из-за того, что Пухар отсутствовал, Мельник обратилась к городскому председателю Хировского горсовета Мирославе Королюк. Она пообещала решить этот вопрос. Тогда Мельник отметила, что 19 августа она должна появиться для прохождения службы, поэтому его нужно было решить как можно быстрее.

Я предупредила местную главу о том, что вынуждена буду в 14:00 поехать в Старый Самбор, по указанию главного бухгалтера отдела, по необходимые документы, связанные с моими должностными обязанностями,

– отметила юристка.

После этого она позвонила в первый отдел Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки. Мельник рассказала консультанту о сложившейся ситуации.

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В департаменте сказали, что не видели документов

Примерно в 14:30 18 августа Мельник, по распоряжению главного бухгалтера отдела, приехала в Старый Самбор в Львовоблэнерго. Там она ждала, пока подготовят необходимые договоры и акты для департамента. Работница Львовоблэнерго направила юристку в Самборский офис компании. Там Мельник должна была забрать остальное.

Когда юрист вернулась на работу, ее уже ждали Пухарь и заместитель председателя Хировского горсовета Николай Най. Также с ними были 2 представителя Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки. Несмотря на то, что Пухар получил выписку из приказа о принятии Мельник на военную службу, он сказал, что не видел этого документа.

"Когда один из представителей Первого отдела Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки попросил ознакомиться с выпиской из приказа, Пухар ответил, что без очков он не видит", – добавила юристка.

Представители Центра обратились к делопроизводительнице отдела для регистрации необходимых документов, однако их выставили за дверь.



Юристка ездила в Самбор по работе / Фото Марии Мельник

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Юристку решили уволить

После этого в горсовете провели совещание, на котором обсудили увольнение Мельник. Чиновники составили акт, что 18 августа с 14:00 до 17:10 юрист не появлялась на работе и не сообщила о своем отсутствии.

"Я предоставила объяснения, что ездила за документами для отдела, о чем из-за отсутствия исполняющего обязанности начальника отдела сообщила председателю городского совета", – отметила Мельник.

Тогда на юристку начали психологически давить в присутствии сотрудников. В течение часа ее склоняли написать заявление на увольнение. Однако Мельник отказалась.



Мельник решили уволить / Фото Марии Мельник

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Не захотели платить зарплату

Наконец в горсовете издали приказ об увольнении Мельник с должности юриста отдела.

Все это происходило из-за того, что моим руководителям не понравился тот факт, что за мной, согласно действующему законодательству, сохраняется место труда и среднемесячная зарплата. Это и было причиной для развития таких событий,

– отметила юристка.

По ее словам, до этого момента она была хорошим и добросовестным работником, поэтому причин для увольнения не было.

"Мое обращение к председателю зафиксировано на электронный носитель, где четко слышно о том, что мне не подписывают документы, и о том, что в 14:00 я поеду по работе в Старый Самбор за документами", – добавила Мельник.

Из-за отсутствия начальника юрист обратилась к председателю горсовета. Однако Пухар все же составил акт, что Мельник не сообщила причину неявки непосредственно ему.

"Также зафиксировано все "совещание", где четко слышно то, как на меня оказывают психологическое давление с просьбой подписать заявление на увольнение", – рассказала юрист.

По словам Мельник, она передаст все материалы в соответствующие органы для следующего рассмотрения незаконных действий начальника отдела образования, культуры, молодежи и спорта Хировского горсовета.



В Львовоблэнерго подтвердили, что поездка была рабочей / Фото Марии Мельник