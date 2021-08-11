Событие происходило за городом. Именно там расположены огороды жителей Черткова.
К теме В Одессе мужчина хотел похитить "Жигули", но попал в ДТП
Коцюбович, которого обокрал экс-мэр, вызвал на место сотрудников полиции. В своей заметке на фейсбуке Коцюбович отметил, что Вербицкий обокрал его огород даже несмотря на дождливую погоду.
Он нарвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. Собранный урожай пытался вывезти в своем автомобиле "Нива",
– написал Коцюбович.
Видео с места кражи: внимание – присутствует нецензурная лексика
Вербицкий объяснил свои действия
Экс-мэр заверил, что якобы просто перепутал огород со своим. Об этом ZAXID.NET рассказали в Нацполиции Тернопольщины. Факт кражи зарегистрировали в едином журнале о совершении правонарушений. Сейчас идет проверка и позже примут решение об ответственности лица.
Экс-мэр Черткова попал в скандал из-за кражи / Коллаж 24 канала