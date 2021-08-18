"Да й*б твою мать": в центре Львова пранкер-священник снял очередное видео

В центре Львова тикток-блоггер снял очередное провокационное видео. Парень, одевшись священником, ездил на электросамокате, а потом ругался на прохожего.

Предыдущее видео пранкера вызвало шквал комментариев в сети. На него даже обратил внимание директор администрации городского головы Львовского городского совета Евгений Бойко.

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Пранкер в священнической рясе снял новое видео

В сети появилось новое видео скандального львовского пранкера. Он в очередной раз одел священническую рясу и вышел в центр города снимать контент для своего тиктока.

В новом ролике парень якобы забыл кадило и уехал на электросамокате. Актер, который это "заметил", побежал за "священником", чтобы вернуть потерянное. Однако, когда пранкера догнали возле Оперного театра, он спрыгнул с самоката и начал ругаться.

Да й*об твою мать,

– закричал блогер.

Прохожий ответил, что тот забыл кадило, и вернул пранкеру забытое.

В прошлом ролике пранкера, идя по проспекту Свободы, сбросил кепку с головы парня. Затем "священник" побежал за ним, ругаясь. Директор департамента "Администрация городского головы" Львовского горсовета Евгений Бойко обратился в полицию из-за действий пранкера.

Смотрите новое видео львовского пранкера:

Предупреждаем! В ролике есть ненормативная лексика (18+)