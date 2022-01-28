Верю в нашу победу, – Садовой обратился к украинцам из-за эскалации у границ

Во Львове продолжается подготовка к национальному сопротивлению. Ее проводят совместно с государственными институтами, которые занимаются территориальной обороной.

Это происходит в рамках программы, которую недавно принял горсовет. Мэр Львова Андрей Садовый 28 января рассказал в видеообращении, что уже успели сделать.

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Только готовность победит тревогу

Мэр акцентировал на том, что в последнее время большинство граждан Украины находятся в тревоге. Однако. по его мнению, эту тревогу и переживания можно снять лишь готовностью.

Дай Бог, чтобы это нам никогда не понадобилось, но когда у нас эти умения, то у нас больше смелости и твердости, и это понимает враг. Он 100 раз будет думать, атаковать ли нас, когда знает, что получит сопротивление,

– сказал Андрей Садовый

Он отметил, что уже начались учения львовян по двум направлениям. Речь идет о владении оружием, а также домедицинской помощи.

Прежде всего позаботились о критической инфраструктуре

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Первыми прошли обучение по владению оружием работники коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. О первой тренировке сообщили еще 25 января.

Инструкторами тогда были ветераны войны на Донбассе. Они отмечали, что многих коммунальщиков не надо было ничего учить. Ведь часть людей служила в армии, поэтому они лишь возобновляли свои умения.

Почему нужны умения домедицинской помощи

Во время войны большое количество людей погибает от потери крови. Нередко это происходит из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.

Курсы домедицинской помощи в ЛГС / Фото Романа Балука

Андрей Садовый сказал, что навыки домедицинской помощи необходимы для каждого гражданина нашей страны. Также он отметил, что соответствующие учения уже начались.

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Больше об этой программе

В документе Программы национального сопротивления ЛГС предусмотрен план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа рассчитана на 2022 – 2024 годы. Ее будут рассматривать депутаты горсовета на сессии 4 февраля.

Программа предусматривает 3 основных блока:

обучение населения основным боевым навыкам, домедицинской помощи и другим умениям, которые необходимы для территориальной обороны;

непосредственное сотрудничество и поддержка обеспечения, а также содействие работе батальонов, которые будут работать на территории города и области;

развитие инфраструктуры как территориальной обороны на территории львовской общины.

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