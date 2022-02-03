Дал взятку правоохранителям, которые сами ее требовали: суд оправдал мэра Старого Самбора

Городской глава Старого Самбора дал правоохранителям 2 тысячи долларов взятки. Пустомытовский районный суд Львовской области оправдал мэра за недоказанность вины.

По словам Трухима, правоохранители сами требовали у него взятку. За деньги они якобы обещали закрыть уголовное производство относительно подделки документов при закупке горсоветом мусоровоза.

К теме Как Кузьминых договаривался о взятке: в НАБУ опубликовали оперативное видео

В доме мэра Старого Самбора проводили обыски

Трухима обвиняли в том, что в декабре 2017 года он дал 2 тысячи долларов взятки начальнику межрайонного отдела №1 УЗЭ во Львовской области и оперуполномоченному этого отдела. Во время судебного заседания городской глава не признал свою вину.

Трухим рассказал, что в 2016 году горсовет купил мусоросборочный автомобиль, который сразу же ввели в эксплуатацию. В апреле следующего года по инициативе Управления защиты экономики Львовщины начали досудебное расследование. Оно касалось служебного подлога при приобретении мусоровоза. Тогда на авто наложили арест.

В июне в горсовете и квартире Трухима провели обыски. Городской глава отметил, что во время них ничего существенного не обнаружили. Кроме этого, правоохранители не установили каких-либо нарушений при закупке мусоровоза, более того – их не установили до сих пор.

Стоит прочитать Застройщику, который хотел за 120 тысяч долларов подкупить ГАСИ, объявили подозрение

Правоохранители сами требовали взятку

Трухим рассказал, что в конце ноября 2017 года к нему в кабинет пришел оперуполномоченный УЗЭ. Он побуждал мэра дать взятку за "положительное решение вопроса". Сначала говорилось о 5 тысячах долларов, а когда городской глава отказался, правоохранитель уменьшил сумму до 2 тысяч долларов.

Через несколько дней оперуполномоченный предложил Трухиму встретиться на заправке, размещенной на выезде из города. По словам мэра, он туда приехал, потому что должен был решить вопрос с возвращением мусоровоза. Во время разговора страж порядка "продолжал делать упор на тяжести преступления и пытался навязать ему мысль, что его хотят подставить".

Кроме этого, по словам городского главы, оперуполномоченный переводил разговор на тему выборов в ОТО и объяснял, что привлечение к уголовной ответственности может помешать его выборам в мэры. Во время того разговора Трухим неоднократно подчеркивал, что его совесть – чиста, потому что он не совершал никакого уголовного преступления.

Интересно Требовали более 39 тысяч долларов: на Полтавщине задержали двух депутатов

Трухим дал правоохранителю 2 тысячи долларов взятки

Через несколько дней оперуполномоченный снова назначил городскому главе встречу в ресторане "Соняхи". Туда правоохранитель пришел со своим руководителем. Начальник межрайонного отдела №1 УЗЭ говорил Трухиму, что "они много чем могут помочь" и задал ему вопрос о том, "какие есть способы благодарности". Также он заявил, что хочет услышать, каким образом Трухим планирует отблагодарить, и только после этого они о чем-то смогут говорить.

Правоохранители требовали у мэра 2 тысячи долларов. В приговоре суда говорится, что после той встречи Трухим находился в подавленном психоэмоциональном состоянии, поэтому действовал спонтанно. Он занял деньги, которые требовали правоохранители, и передал им в ресторане "Соняхи". Городской глава думал, что устраняет препятствия, которые искусственно создали правоохранители.

Передавая деньги, он считал, что они будут потрачены сотрудниками полиции на приобретение необходимой техники, поскольку знал о ненадлежащем финансировании полиции,

– говорится в приговоре суда.

Заметьте 11 тысяч долларов за защиту диссертации: доцента университета в Хмельницкой области разоблачили на взятке

Городского главу оправдали

Исследовав материалы дела, в частности аудио-, видеозаписи и протокол, суд установил, что оперуполномоченный и его руководитель не только сами инициировали встречу с Трухимом, но и провоцировали его к даче взятки. По мнению суда, прокурор не опроверг доказательства защиты и обвиняемого о совершении провокации в отношении него.

Судья Пустомытовского райсуда Николай Кипчарский оправдал городского главу из-за недоказанности вины. Дело в отношении него закрыли. Однако по украинскому законодательству, на этот приговор еще можно подать апелляцию.

В судебном приговоре также говорится, что в начале 2019 года мусоровоз, который арестовали за якобы служебный подлог, вернули общине. Подозрение в том уголовном производстве никому не объявили.