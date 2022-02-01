По данным следствия, деньги просили как плату за зерно, которое она якобы украла у работников общества, принадлежащего одному из депутатов. При этом они угрожали женщине физическим насилием.
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Что известно о депутатах
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.
Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. Их задержали после получения денег.
Правоохранители решают вопрос об объявлении им о подозрении и избрании мер.
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По месту жительства фигурантов и территории общества проводятся обыски. Следственные и процессуальные действия продолжаются.
Взяточничество в Украине: другие новости
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- Одесские полицейские задержали главного инспектора местной таможни. Чиновник ежемесячно получал взятки от владельцев бизнеса.
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- Депутат Хмельницкого облсовета приговорен к 7 годам тюрьмы с конфискацией. Его обвиняют в подстрекательстве исполняющего обязанности директора лицея дать ему взятку.