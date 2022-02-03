За словами Трухима, правоохоронці самі вимагали в нього хабар. За гроші вони буцімто обіцяли закрити кримінальне провадження щодо підробки документів під час закупівлі міськрадою сміттєвоза.

До теми Як Кузьміних домовлявся про хабар: у НАБУ опублікували оперативне відео

У будинку мера Старого Самбора проводили обшуки

Трухима обвинувачували у тому, що в грудні 2017 року він дав 2 тисячі доларів хабаря начальнику міжрайонного відділу №1 УЗЕ у Львівській області та оперуповноваженому цього відділу. Під час судового засідання міський голова не визнав своєї провини.

Трухим розповів, що у 2016 році міськрада купила сміттєзбиральний автомобіль, який одразу ж ввели в експлуатацію. У квітні наступного року з ініціативи Управління захисту економіки Львівщини розпочали досудове розслідування. Воно стосувалося службового підроблення при придбанні сміттєвоза. Тоді на авто наклали арешт.

У червні в міськраді та помешканні Трухима провели обшуки. Міський голова зауважив, що під час них нічого суттєвого не виявили. Окрім цього, правоохоронці не встановили будь-яких порушень при закупівлі сміттєвоза, ба більше – їх не встановили й досі.

Варто прочитати Забудовнику, який хотів за 120 тисяч доларів підкупити ДАБІ, оголосили підозру

Правоохоронці самі вимагали хабар

Трухим розповів, що наприкінці листопада 2017 року до нього в кабінет прийшов оперуповноважений УЗЕ. Він спонукав мера дати хабар за "позитивне вирішення питання". Спершу мовилося про 5 тисяч доларів, а коли міський голова відмовився, правоохоронець зменшив суму до 2 тисяч доларів.

Через кілька днів оперуповноважений запропонував Трухиму зустрітись на заправці, розміщеній на виїзді з міста. За словами мера, він туди приїхав, бо мусив розв'язати питання з поверненням сміттєвоза. Під час розмови правоохоронець "продовжував наголошувати на тяжкості злочину та намагався нав'язати йому думку, що його хочуть підставити".

Окрім цього, за словами міського голови, оперуповноважений переводив розмову на тему виборів в ОТГ та пояснював, що притягнення до кримінальної відповідальності може завадити його виборам в мери. Під час тієї розмови Трухим неодноразово наголошував, що його совість – чиста, бо він не вчиняв жодного кримінального правопорушення.

Цікаво Вимагали понад 39 тисяч доларів: на Полтавщині затримали двох депутатів

Трухим дав правоохоронцю 2 тисячі доларів хабаря

Через кілька днів оперуповноважений знову призначив міському голові зустріч у ресторані "Соняхи". Туди правоохоронець прийшов зі своїм керівником. Начальник міжрайонного відділу №1 УЗЕ казав Трухиму, що "вони багато чим можуть допомогти" та ставив йому питання про те, "які є способи вдячності". Також він заявив, що хоче почути, в який спосіб Трухим планує віддячити й лише після цього вони про щось зможуть говорити.

Правоохоронці вимагали у мера 2 тисячі доларів. У вироку суду мовиться, що після тієї зустрічі Трухим перебував у пригніченому психоемоційному стані, тож діяв спонтанно. Він позичив гроші, які вимагали правоохоронці, та передав їм у ресторані "Соняхи". Міський голова думав, що усуває перешкоди, які штучно створили правоохоронці.

Передаючи гроші, він вважав, що вони будуть витрачені працівниками поліції на придбання необхідної техніки, оскільки знав про неналежне фінансування поліції,

– мовиться у вироку суду.

Зауважте 11 тисяч доларів за захист дисертації: доцента університету на Хмельниччині викрили на хабарі

Міського голову виправдали

Дослідивши матеріали справи, зокрема аудіо, відеозаписи та протокол, суд встановив, що оперуповноважений та його керівник не лише самі ініціювали зустріч з Трухимом, а й провокували його до давання хабаря. На думку суду, прокурор не спростував докази захисту та обвинуваченого про здійснення провокації щодо нього.

Суддя Пустомитівського райсуду Микола Кіпчарський виправдав міського голову через недоведеність вини. Справу щодо нього закрили. Однак за українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію.

У судовому вороку також мовиться, що на початку 2019 року сміттєвоз, який арештували через буцімто службове підроблення, повернули громаді. Підозру в тому кримінальному провадженні нікому не оголосили.