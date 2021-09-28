Дельту трудно диагностировать: на Львовщине растет количество госпитализированных с COVID-19

Во Львове растет количество больных коронавирусом. Особенно увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Примерно 1500 человек находятся сейчас в ковидних отделениях Львовщины. Врачи отмечают, что большинство из них не имеет прививки от коронавирусной инфекции.

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В то же время медики отмечают, что вакцины достаточно, поэтому призывают не терять времени и идти на вакцинацию.

Сколько заражений штаммом "Дельта"

В больнице скорой помощи – более 300 пациентов с коронавирусной инфекцией и каждый день их количество увеличивается. Отделение заполнено уже наполовину.

"На сегодня имеем 346 пациентов с коронавирусной болезнью, которые находятся у нас на стационарном лечении. В отделении интенсивной терапии – 19 из них. В крайне тяжелом состоянии находятся 14. Они на искусственной вентиляции легких", – рассказала медицинская директор по лечебной работе БСМП Галина Щербата.

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Особенно коварен штамм "Дельта". Его до сих пор трудно диагностировать. На Львовщине "Дельтой" заразилось уже более 50 человек. Никто из них не был вакцинирован, поэтому все пациенты с этим штаммом попали в больницу.

"Он на самом деле тяжелее. Однако клинически его трудно сразу распознать. Клиника характерна как для коронавирусной болезни. Это респираторные проявления вирусной пневмонии. Однако при штамме "Дельта" очень часты расстройства желудочно-кишечного тракта", – отметила заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Мария Озирковская.

Ситуация с COVID-19 у детей

Во львовском "Охматдете" от последствий коронавирусной болезни выздоравливают 17 пациентов. У некоторых болезнь протекает очень тяжело.

Состояние детей средней тяжести. И только один ребенок находится в реанимационном отделении. Это 5-летняя девочка, у которой тяжелая пневмония,

– сказала заведующая ковидного отделения Львовского "Охматдета" Мария Синенька.

В то же время врачи раз подчеркивают: необходима вакцинация от коронавирусной инфекции, а еще – маски, дистанция и антисептики. Только так можно уменьшить распространение болезни и облегчить ее течение.

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