Приблизно 1 500 людей перебувають зараз у ковідних відділеннях Львівщини. Лікарі зауважують, що більшість із них не має щеплення від коронавірусної інфекції.

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Водночас медики наголошують, що вакцини достатньо, тому закликають не гаяти часу і йти на щеплення.

Скільки заражень штамом Дельта

У лікарні швидкої допомоги – понад 300 пацієнтів з коронавірусною інфекцією і щодня їхня кількість збільшується. Наразі відділення заповнене вже наполовину.

"На сьогодні маємо 346 пацієнтів з коронавірусною хворобою, які перебувають у нас на стаціонарному лікуванні. У відділенні інтенсивної терапії – 19 з них. У вкрай важкому стані перебувають 14. Вони на штучній вентиляції легень", – розповіла медична директорка з лікувальної роботи ЛШМД Галина Щербата.

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Особливо підступний штам Дельта. Його досі важко діагностувати. На Львівщині Дельтою заразилося вже понад 50 людей. Ніхто з них не був вакцинований, тому усі пацієнти із цим штамом потрапили до лікарні.

"Так насправді він є важчий. Проте клінічно його важко одразу розпізнати. Клініка є характерною як для коронавірусної хвороби. Це респіраторні явища вірусної пневмонії. Проте при штамі Дельта дуже частими є розлади шлунково-кишкового тракту", – зазначила заступниця директора Львівського обласного лабораторного центру Марія Озірковська.

Яка ситуація із COVID-19 у дітей

У львівському ОХМАТДИТі від наслідків коронавірусної хвороби одужують 17 пацієнтів. У декого хвороба протікає вкрай важко.

Стан дітей середньої важкості. І тільки одна дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Це 5-річна дівчинка, в якої важка пневмонія,

– сказала завідувачка ковідного відділення Львівського ОХМАТДИТу Марія Синенька.

Водночас лікарі вкотре наголошують: необхідна вакцинація від коронавірусної інфекції, а ще – маски, дистанція та антисептики. Тільки так можна зменшити розповсюдження хвороби та полегшити її перебіг.

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