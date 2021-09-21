Контроль повинен бути не заради контролю, а заради результату. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зверніть увагу Лише 10% шкіл Львівщини зможуть працювати очно після посилення карантину

За його словами, у передхвилі коронавірусу треба зробити максимум.

Ми прихильники ефективних дій. Того, що справді може дати результат,

– наголосив Москаленко.

Він зауважив, що ситуацію з транспортом аналізували приблизно місяць тому. Оскільки не всі одягали маски, то застосовували певні штрафні санкції для перевізників, щоб вони це контролювали.

"Ця річ спрацьовує. Ми точно контролюватимемо, щоб локація, де найбільше поширюється вірус, була безпечною", – додав заступник Андрія Садового.

Причини погіршення ситуації

Причин погіршення ситуації з COVID-19 є багато. Насамперед мовиться про те, що вересень є місяцем активності. Адже розпочинаються навчальні, ділові процеси.

Водночас станом на 21 вересня, у місті провели понад 301 тисяч щеплень. Це приблизно 41% мешканців Львова. Є досить активна динаміка вакцинації серед трудових колективів. Понад 700 великих підприємств ще з весни – початку літа захистили себе.

Відзначимо! Станом на 21 вересня, у Львові в понад 10 школах вакциновано приблизно 80% працівників.

Львів готовий до різних сценаріїв COVID-19

Щотижня у Львові експериментують з різними центрами вакцинації. Їх відкривають не лише в торгових центрах, а й у віддалених об'єктах територіальної громади.

Ми зробили правильні висновки ще минулого (2020 – 24 канал) року. В жовтні ми готували до пів тисячі ліжок, які 3 місяці стояли порожніми з під'єднаним киснем, але вони дуже знадобились в березні, квітні, травні,

– відзначив Москаленко.

Після третьої хвилі, як він розповів, проаналізували проблемні питання, зокрема одним з них було питання кисню. Відтак ухвалили рішення купити 4 кисневі станції до двох найбільших закладів:

Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова;

8-ї міської клінічної лікарні Львова.

Також готові розгорнути ще понад 2 тисяч ліжкомісць. Але для того, щоб відповідні заклади були законтрактовані, Міністерство охорони здоров'я повинне ухвалити відповідне рішення.

Відзначимо! Наразі законтрактований лише один міський заклад. Водночас готові додати ще 4 заклади.

Москаленко розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові: дивіться відео