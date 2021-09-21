Контроль должен быть не ради контроля, а ради результата. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Обратите внимание Только 10% школ Львовщины смогут работать очно после усиления карантина

По его словам, в передволне коронавируса нужно сделать максимум.

Мы сторонники эффективных действий. Того, что действительно может дать результат,

– подчеркнул Москаленко.

Он отметил, что ситуацию с транспортом анализировали примерно месяц назад. Поскольку не все надевали маски, то применяли определенные штрафные санкции для перевозчиков, чтобы они это контролировали.

"Эта вещь срабатывает. Мы точно будем контролировать, чтобы локация, где больше всего распространяется вирус, была безопасной", – добавил заместитель Андрея Садового.

Причины ухудшения ситуации

Причин ухудшения ситуации с COVID-19 есть много. Прежде всего говорится о том, что сентябрь является месяцем активности. Ведь начинаются учебные, деловые процессы.

В то же время по состоянию на 21 сентября, в городе провели более 301 тысяч прививок. Это примерно 41% жителей Львова. Есть достаточно активная динамика вакцинации среди трудовых коллективов. Более 700 крупных предприятий еще с весны – начала лета защитили себя.

Отметим! По состоянию на 21 сентября, во Львове в более 10 школах вакцинировано примерно 80% работников.

Львов готов к различным сценариям COVID-19

Еженедельно во Львове экспериментируют с различными центрами вакцинации. Их открывают не только в торговых центрах, но и в отдаленных объектах территориальной общины.

Мы сделали правильные выводы еще в прошлом (2020 – 24 канал) году. В октябре мы готовили до пол тысячи коек, которые 3 месяца стояли пустыми с подсоединенным кислородом, но они очень пригодились в марте, апреле, мае,

– отметил Москаленко.

После третьей волны, как он рассказал, проанализировали проблемные вопросы, в частности одним из них был вопрос кислорода. Поэтому приняли решение купить 4 кислородные станции в два крупнейших заведения:

Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова;

8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Также готовы развернуть еще более 2 тысяч койкомест. Но для того, чтобы соответствующие заведения были законтрактованы, Министерство здравоохранения должно принять соответствующее решение.

Отметим! Сейчас законтрактовано только одно городское заведение. В то же время готовы добавить еще 4 заведения.

Москаленко рассказал о ситуации с COVID-19 во Львове: смотрите видео