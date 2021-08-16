Как Львов будет праздновать 30-й День Независимости: план мероприятий
Источник:Львовский горсовет
24 августа 2021 года Украина будет праздновать 30-ю годовщину Независимости. В сети опубликовали программу на 18 - 24 августа во Львове.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал местных жителей к совместному празднованию Дня Независимости. На выходные во Львове будет много концертов, культурных и спортивных мероприятий.
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Самые громкие мероприятия ко Дню Независимости на выходные
21 августа
- 10-й юбилейный фестиваль фольклора "Этновир". Выступление хора имени Веревки с оркестром и танцевальной группой во дворе Дворца Потоцких.
- Открытый Кубок Львова з велоспорту. В южной и западной части площади Рынок будут спортивные соревнования по велоспорту.
- Старинный артмаркет. Местные бренды, винтажные вещи, новые мастер-классы и организуют ночную вечеринку.
- Фестиваль "Ночь во Львове". Ночные экскурсии по музеям, театральные выступления, художественные перформансы от духовного театра "Воскресіння" на площади Рынок.
22 августа
- Семейные пикники Независимости в Стрыйском парке. Множество мастер-классов, лекций, викторин, игр, музыкальных флешмобов.
- Блошиный рынок "Тлум и Крам". Ярмарка старины: орнаменты, аутентичные рубашки, старые открытки и книги, воспоминания во внутреннем дворике Ратуши.
- Торжественные мероприятия ко Дню Независимости. Праздничный концерт от ФМ "Галичина", бойковская кухня, мастер-классы народных ремесел, концертная программа от молодежных клубов Львова, чтение сказок от Леси Кичуры.
- Орган в полночь. Концерт солистки Светланы Позднышевой во Львовском доме органной музыки.
23 августа
- Торжественное заседание по случаю Дня Государственного Флага Украины в сессионном зале Львовского горсовета. Во время мероприятия будут поднимать флаг над башней Ратуши.
- Модерновое действо "Рождение независимости". Постановки "Сны за Кобзарем" и "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича на проспекте Свободы перед Львовской оперой.
- Поднятие флага и презентация проекта "Музыка под открытым небом" у мемориала Героев Небесной Сотни. Совместная молитва и духовный концерт Львовской национальной филармонии.
24 августа
- Праздничная программа "Станция независимость" во Дворце Хоткевича. Мастер-классы, выставка графических работ, открытие обновленной уличной галереи "Независимо/Выход", презентация туристического маршрута через Подзамче.
- Забег в вышиванках – 2021 на проспекте Свободы.
- "Марш непокоренных". Пеший марш к Мемориалу Небесной Сотни, поднятие флага, молитва.
- Украина 30. Праздничный концерт "Украина 30", конкурсы, мастер-классы, боди-арт, подарки, угощения.
- День Независимости в Ореховой роще. Выступления творческих коллективов и спортивных секций, козацкий кулеш, концерт на крыше группы Banderstadt и кинопоказ "Мои мысли тихие".
- Музыкальный марафон ко Дню Независимости во Львовском Доме органной музыки. Произведения Баха, Чайковского, эпохи барокко.
- Акафист к Пресвятой Богородице с участием хора "Дударик" перед памятником Тарасу Шевченко.
- Концерт военного оркестра Национальной академии сухопутных войск на проспекте Свободы.
- Фестиваль Независимости SuperDisco 90-х. Крупнейшие танцевальные хиты 90-х годов.
- Большой праздничный концерт к Дню Независимости: Alyona Alyona, группы Kalush и Patsyki z Franeka.
Мэр Садовый о Независимости Украины
Андрей Садовый говорит, что День Независимости – праздник каждого из нас. Мы должны почувствовать его и вспомнить все эти 30 лет. Мэр призывает помнить героев, которые продолжают защищать страну.
Я бы очень хотел, чтобы в этот день празднования мы помнили, что в эти дни на востоке страны наши ребята продолжают воевать за украинскую свободу. Мы должны в этот день вспоминать и помнить их, потому что только благодаря им мы у нас есть эта независимость,
– говорит Андрей Садовый.
Он также призывает в дальнейшем следить за программой до 24 августа. Ведь будет много торжественных мероприятий и концертов.
План мероприятий ко Дню Независимости во Львове: документ
Как будут праздновать 30-ю независимость в городских народных домах, библиотеках, художественных школах: документ