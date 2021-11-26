Депутат протаранил 2 патрульных автомобиля: появилось видео момента ДТП во Львовской области

Недалеко от села Бартатов 22 ноября депутат Мостиского горсовета Роман Хомик убегал от полиции. Затем он влетел в 2 служебных автомобиля.

Четверо патрульных получили травмы. В настоящее время они находятся в больнице.

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Депутат протаранил патрульные автомобили

Журналистка Виктория Балицкая обнародовала на своей фейсбук-странице видео, на котором видно, как водитель Renault Duster задним ходом таранит автомобиль патрульных. В целом 22 ноября он влетел в 2 служебных автомобиля, пытаясь скрыться от правоохранителей.

Duster полиция преследовала больше часа, а когда наконец остановила гонщика в селе Стоянцы, то им оказался 35-летний местный житель с признаками опьянения. От тестирования драгером отказался,

– отметила журналистка.

Нарушителем оказался депутат Мостиского городского совета Роман Хомик. В настоящее время четверо полицейских находятся в медучреждении. В свою очередь, Хомик также попал в больницу скорой помощи Львова.

"Между тем разные мои источники говорят, что человек, внешне похожий на его тестя Мартына, обивает пороги и обрывает телефоны разных правоохранителей, пытаясь прийти к определенному консенсусу таким образом, чтобы человек, внешне похожий на зятя, был невиновным, а полиция – виноватым" , – добавила Балицкая.

Журналистка отметила, что она отнеслась бы к этой информации скептически, однако имела личный опыт в подобном случае с чиновником Верховной Рады.

"Тогда чиновник ударил патрульного, но по нему дело по 345 УК закрыли, а на патрульных за превышение в ГБР – открыли. И я очень не хочу, чтобы эти четверо патрульных тоже оказались "слитыми" и никому не нужными", – рассказала Балицкая.

Смотрите видео момента ДТП:

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На водителя не составили протокола за управление в состоянии опьянения

Журналистка отметила, что когда патрульные подозревают, что водитель – пьяный, и он отказывается проходить проверку, то на него выписывают протокол за управление в состоянии опьянения.

"По предварительной информации в этом случае протокол не был составлен. Почему? А может у меня ошибочная информация и таки составили по статье 130 КУоАП? 130 составлена ​​не была!", – добавила Балицкая.

Журналистка обратилась к главе полиции Львовщины Александру Шляховскому с просьбой не "сливать" простых патрульных, ведь знает, что его позиция в этом вопросе – твердая.

35-летний депутат Мостиского горсовета Роман Хомик является директором местного фермерского хозяйства "Стоянцевское". Он баллотировался от партии "Сила и честь" и был первым номером в списке. Фермерское хозяйство Хомика занимается растениеводством и свиноводством. В декларации депутата за 2020 год говорится, что его семья владеет более 100 гектарами земли.

Текст сообщения Виктории Балицкой:

На этом видео из регистратора видно, как водитель "Дастера" задним ходом таранит полицейский автомобиль. И это не единственный такой таран был совершен водителем той ночью (22.11.21). "Дастер" полиция преследовала больше часа, а когда наконец остановила гонщика в селе Стоянцы, им оказался 35-летний местный житель с признаками опьянения. От тестирования драгером отказался. Впоследствии в СМИ (сайт "Дело") появилась информация, что это депутат Мостиского городского совета Роман Хомик.

Сейчас четверо полицейских в больнице. А что там депутат? А депутат тоже в больнице скорой помощи Львова. А между тем разные мои источники говорят, что человек, внешне похожий на его тестя Мартына М., обивает пороги и обрывает телефоны разных правоохранительных органов и правоохранителей, и пытается прийти к определенному консенсусу таким образом, чтобы человек, внешне похожий на зятя, был невиновен, а полиция была виновна. Так просто)

Я бы отнеслась к этой информации скептически, но мой личный опыт по поводу кейса с чиновником ВР свидетельствует о том, что такое вполне возможно. Тогда чиновник ударил патрульного, но по нему дело по 345 УК в Яворивском ОП закрыли, а по патрульным за превышение в ГБР – открыли). И я очень не хочу, чтобы эти четверо патрульных тоже оказались "слитыми" и никому не нужными.

И еще одна загадка, в случае подозрений, что водитель управляет в состоянии опьянения, и отказ от прохождения тестирования драгером составляют протокол по статье 130 КУоАП. По предварительной информации, в этом случае не было составлено ничего. Почему? А может у меня ложная информация и составили 130-ю? Роман Пилипенко, Екатерина Рыбий, есть 130? Или нет? Ваши патрульные там тоже были. П.С. 130 составлена ​​не была!

Скажите, выпала бы такая "голубая фишка" какому-нибудь простому водителю? Полиция Львовской области, Александр Шляховский, я знаю, что ваша позиция твердая в этом вопросе. Не дайте "слить" простых патрульных.