Дерево упало на женщину, ряд домов обесточены: непогода наделала много бед на Львовщине

На Львовщине 17 января падал обильный снег, который сопровождали мощные порывы ветра. В результате урагана на женщину упало дерево, а ряд населенных пунктов области остались без света.

Синоптики объявляли на этот день штормовое предупреждение. Жителей области призвали по возможности не пользоваться собственными автомобилями, чтобы избежать пробок и опасных ситуаций на дорогах.

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Ветер повалил на прохожую дерево

В Самборе на улице Ивана Франко шквальный ветер повалил дерево. Оно упало прямо на прохожую.

Женщину 59-летнего возраста с множественными переломами ребер доставили в больницу. Состояние пациентки – стабильное,

– отметили в Самборском горсовете.

Жителей района просят быть осторожными, ведь синоптики уже несколько дней подряд предупреждают об осложнении погодных условий.

Смотрите видео с места происшествия:

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Непогода обесточила ряд населенных пунктов

В Львовоблэнерго рассказали, что непогода полностью обесточила 41 линию электропередачи, а 2 – частично. Без света полностью остались 118 населенных пунктов и 36 – частично в:

Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская часть);

Западном РЭС (Жовковская, Яворовская, Мостиская часть);

Южному РЭС (Стрыйская часть);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемишлянская часть);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская часть);

ЛМЕМ (Пустомытовская, Жовковская часть).

Электроснабжение восстанавливали 197 работников в составе 46 аварийно-ремонтных бригад. Также привлекли 69 единиц техники. Энергетики вернули электропитание в большинство домов. По состоянию на 20:00 17 января обесточенными остались 13 населенных пунктов полностью, а 20 частично. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Выходя на улицу, будьте осторожны и не забывайте о правилах безопасности: не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров и организуйте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до приезда оперативно-выездной бригады", – отметили в Львовоблэнерго.

В случае обрыва линий электропередач следует звонить по номеру 0-800-30-15-68. Телефон работает круглосуточно, звонки бесплатные. При падении деревьев или веток, травмировании людей нужно проинформировать экстренные службы по номерам 101, 112 или 103.

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