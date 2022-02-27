Держать крепкий тыл и помогать другим украинским воинам, – Садовый о задачах Львова
Источник:телеграм Андрея Садового
За эти несколько дней все украинцы стали частью национального сопротивления. Мэр Львова Андрей Садовый отметил задачи, которые сейчас стоят перед родным городом.
Об этом мэр Львова написал в телеграме. Он отметил, что теперь все знают, кто враг.
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У Львова есть 2 главные задачи
У нас сейчас есть 2 главные задачи: держать крепкий тыл и помогать другим украинским воинам. Большое количество львовян уже мобилизованы и уничтожают войска оккупанта в горячих точках. Очереди возле военкоматов не уменьшаются,
– написал Садовый.
Мэр отметил, что тысячи мужчин организовались и круглосуточно охраняют блокпосты, улицы и стратегические объекты нашего города. Волонтеры круглосуточно принимают и помогают тем, кто приехал из других регионов.
Садовый поблагодарил всех, кто помогает в это тяжелое время. Особую благодарность мэр выразил оставшимся дома.
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