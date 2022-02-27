Про це мер Львова написав у телеграм. Він зазначив, що тепер усі знають, хто ворог.

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У Львова є 2 головні завдання

У нас зараз є 2 головних завдання: тримати міцний тил і допомагати іншим українським воїнам. Велика кількість львів’ян вже мобілізовані та знищують війська окупанта у гарячих точках.Черги біля військкоматів не зменшуються,

– написав Садовий.

Мер зазначив, що тисячі чоловіків організувались і цілодобово охороняють блокпости, вулиці та стратегічні об'єкти нашого міста. Волонтери цілодобово приймають та допомагають тим, хто приїхав з інших регіонів.

Садовий подякував усім, хто допомагає у цей важкий час. Особливу вдячність мер висловив тим, хто залишився вдома.

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