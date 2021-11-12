Директора Львовской инфекционной больницы госпитализировали с коронавирусом

Директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко заболел коронавирусом. 59-летнего медика госпитализировали.

Врач сделал прививку против COVID-19 одним из первых в области. Однако, к сожалению, он все же заболел.

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Директор Львовской инфекционной больницы заболел коронавирусом

Заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник 11 ноября подтвердил, что руководитель медучреждения Сергей Федоренко заболел COVID-19. Сейчас медик находится на стационарном лечении.

Берник отказался рассказать подробнее о состоянии здоровья Федоренко, ссылаясь на медицинскую тайну. Однако он опроверг информацию, которая появилась в ряде местных СМИ, о пребывании врача в реанимации.

Журналистам не удалось пообщаться с самим Федоренко. Сейчас он не отвечает на телефонные звонки.

Директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко вакцинировался против коронавируса еще 25 февраля 2021 года. Несмотря на общее состояние здоровья 59-летнего врача, коллеги считают, что именно вакцинация позволит ему перенести COVID-19 относительно легко



Федоренко вакцинировался против коронавируса в феврале / Фото ЛГС

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Коротко о ситуации с COVID-19 во Львовской области

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 196,79 тысячи жителей Львовской области.

К сожалению, 4965 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 156,75 тысячи больных выздоровели.

Во Львовской области 11 ноября зафиксировали 1154 новых случая инфицирования коронавирусом.

305 больных госпитализировали, а 2632 – направили на самоизоляцию.

За сутки умерли 45 пациентов. Сейчас в реанимациях больниц Львовской области находятся 257 больных, из них 112 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала