Для стабильной работы больниц: Израиль передал для Львова 6 генераторов
12 марта 2022 , 14:51Читати новину українською
Источник:Israel Hayom
Посольство Израиля в Италии направило Украине помощь. Речь идет о генераторах для обеспечения бесперебойной работы больниц.
Во Львов отправили 6 генераторов. Поэтому, даже если не будет света, больницы смогут и дальше работать.
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Сегодня мы отправили колонну грузовиков, загруженных шестью огромными генераторами, которые посольство приобрело из бюджета Mashab,
– сказал посол Израиля в Италии Дроф Эдер.
Он подчеркнул, что это часть помощи украинцам во время войны.
Напомним, ранее Израиль решил передать Украине полевой госпиталь.
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