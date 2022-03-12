Для стабильной работы больниц: Израиль передал для Львова 6 генераторов

Посольство Израиля в Италии направило Украине помощь. Речь идет о генераторах для обеспечения бесперебойной работы больниц.

Во Львов отправили 6 генераторов. Поэтому, даже если не будет света, больницы смогут и дальше работать.

Рекомендуем Крепкие объятия и слезы в глазах: трогательные фото прощания военных с любимыми на вокзале во Львове

Сегодня мы отправили колонну грузовиков, загруженных шестью огромными генераторами, которые посольство приобрело из бюджета Mashab,

– сказал посол Израиля в Италии Дроф Эдер.

Он подчеркнул, что это часть помощи украинцам во время войны.

Напомним, ранее Израиль решил передать Украине полевой госпиталь.

К теме смотрите видео о потерях оккупантов по состоянию на утро 12 марта: