До 11 градусов мороза и безумный гололед: прогноз погоды на Львовщине на 11 – 15 января

Синоптики прогнозируют во Львовской области похолодание. Кое-где столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

Иногда область будет покрывать туман. Из-за гололеда водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными во время движения.

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Прогноз погоды на 11 – 15 января

Во вторник, 11 января, погоду во Львовской области будет определять влияние высотной котловины. В области облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем ​​на всей территории, будет идти небольшой снег.

Ночью и утром Львов покроет слабый туман видимостью 500 – 1000 метров. На дорогах будет гололед. Ветер – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 4 – 6 градусов мороза, а днем ​​2 – 4 градуса ниже нуля.

Прогноз погоды на 11 января / Данные Укргидрометцентра

В среду, 12 января, в области также облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидается. Дороги Львовщины окутает гололед.

Ветер – северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 11 градусов мороза, а днем от 5 до 7 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на 12 января / Данные Укргидрометцентра

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В четверг, 13 января, как и в предыдущие дни, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти снег. На дорогах – гололед.

Ветер – западный, ночью со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а днем – 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет составлять 9 – 11 градусов мороза, а днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 13 января / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 14 января, в области облачно с прояснениями. В течение суток возможны небольшие осадки. Дороги окутает гололед.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза, а днем от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 января / Данные Укргидрометцентра

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В субботу, 15 января, во Львовской области также будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти снег. Днем тоже прогнозируют небольшие осадки. На дорогах – гололед.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет составлять 1 – 3 градуса мороза, а днем – 0 – 2 градуса тепла.

Прогноз погоды на 15 января / Данные Укргидрометцентра

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