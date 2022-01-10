Інколи область вкриватиме туман. Через ожеледицю водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними під час руху.

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Прогноз погоди на 11 – 15 січня

У вівторок, 11 січня, погоду на Львівщині визначатиме вплив висотної улоговини. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території, падатиме невеликий сніг.

Вночі та вранці Львівщину вкриє слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. На дорогах буде ожеледиця. Вітер – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4 – 6 градусів морозу, а вдень 2 – 4 градуси нижче за нуль.



Прогноз погоди на 11 січня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 12 січня, в області також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер – північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів морозу, а вдень – від 5 до 7 градусів нижче за нуль.



Прогноз погоди на 12 січня / Дані Укргідрометцентру

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У четвер, 13 січня, які в попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде, а вдень йтиме сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – західний, вночі зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а вдень – 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9 – 11 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Прогноз погоди на 13 січня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 14 січня, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби ймовірні невеликі опади. Дороги огорне ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 14 січня / Дані Укргідрометцентру

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У суботу, 15 січня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі часом йтиме сніг. Вдень теж прогнозують невеликі опади. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси морозу, а вдень – 0 – 2 градуси тепла.



Прогноз погоди на 15 січня / Дані Укргідрометцентру

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