У мережі оприлюднили відео одразу кількох аварій, що трапилися в місті за цей день. Слід зазначити, що ситуація на дорогах була однакова у більшості районів міста.

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Розвертаються та просто летять

На вулиці Калинова водій позашляховика BMW пішов на обгін, але не впорався з кермуванням і його занесло. Авто підрізало легковик Hyundai, який розвернувся та пролетів через перехрестя боком.

На відео видно, що автомобілі сунулися так ще приблизно 20 метрів. Це сталося приблизно о 9 годині ранку.

Аварія з BMW на вулиці Калинова в Дніпрі: дивіться відео

А на проспекті Яворницького легковик Hyundai навіть не зміг рушити. Після запуску двигуна авто почало їхати і його одразу занесло. Та щастя, поряд не було іншого транспорту, тому Hyundai зупинився, коли насунувся на бордюр і стічну решітку.

Автомобіль занесло після запуску двигуна: дивіться відео

Було кілька аварій з громадським транспортом

Також приблизно о 9 ранку сталася аварія на Слобожанському проспекті. Там автомобіль почало заносити й він вдарився об відбійник. Звідти вже розвернуте авто понеслося в автобус, який курсував за 38 маршрутом.

Аварія автомобіля з маршруткою: дивіться відео

А ось на вулиці Січових Стрільців занесло вже саму маршрутку №138. Автобус посунувся в сторону вантажівки КАМАЗ і зупинився лише після зіткнення.

Місце аварії 138 маршрутки та ожеледиця в Дніпрі / Фото "Інформатор"

Закликають бути обачними

У департаменті доброустрою Дніпровської міськради повідомили, що через погіршення погодних умов на дорогах міста почали працювати 30 посипальних машин. Окрім цього випустили 5 навантажувачів та 11 одиниць малої механізації.

Посипати й прибирати перехрестя й тротуари вийшли 12 бригад дорожніх робітників. Проте жителів Дніпра все ж просять бути обачними. Мовляв, при можливості варто не виходити з дому та не виїжджати на дороги.

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