В Україні знову погіршиться погода. Скрізь очікують опади, місцями сильні.
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Сніг, дощ та ожеледиця 9 січня
Українців очікують такі погодні зміни
- у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах буде ожеледиця,
- вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, а вранці та вдень на Київщині падатиме значний мокрий сніг, буде також налипання мокрого снігу.
Приріст снігового покриву становитиме 4 – 10 сантиметрів. Через це оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.
Синоптики попереджають, що такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
У Карпатах можуть сходити лавини
У зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 9 та 12 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
Прогноз погоди на 9 січня
- Попри сніг та дощ, температура повітря в Україні буде доволі високою. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть у середньому 0…+2 градуси. Тепліший день очікують лише у південних областях. Там буде +5…+8 градусів.
- Вітер переважно дутиме північно-східний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південній частині місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
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