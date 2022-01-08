За словами синоптикині Наталки Діденко, можливі навіть сильні опади. Це створюватиме певні незручності.
Зверніть увагу Киян попередили про сильний снігопад: в'їзд вантажівок заборонять
Прогноз погоди в регіонах
У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.
Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь,
– наголосила Діденко.
Вдень у західних областях опади припинятимуться. На Півдні та Сході суттєвих дощів та снігу не прогнозують, однак незначні опади місцями все ж можливі.
За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря в більшості областей України вночі становитиме -2…-6 градусів. Однак вдень на більшості територій буде 0…+2 градуси. Тепліший день очікують лише у південних областях. Там буде +5…+8 градусів.
У Києві падатиме сніг і мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1…+1 градус. Прогнозують також налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах і тротуарах.
Погода в містах України 9 січня
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...-2
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
Погода 9 січня / Фото Укргідрометцентру
Текст допису Наталки Діденко:
Завтра, 9-го січня, в західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У Центрі сніг переходитиме у дощ.
Можливі сильні опади!
Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь.
Вдень у західних областях опади припинятимуться.
На Півдні та Сході України у неділю – нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади.
Температура повітря в більшості областей України вночі -2-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3+8 градусів.
Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - завтра очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Карта.
Плюс – налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах.
Найближчої ночі в столиці -2-4 градуси, вдень у неділю очікується 0, -1 градус.