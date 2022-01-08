По словам синоптика Натальи Диденко, возможны даже сильные осадки. Это будет создавать определенные неудобства.

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Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центральных регионах снег будет переходить в дождь.

Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен гололед,

– подчеркнула Диденко.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться. На юге и востоке существенных дождей и снега не прогнозируют, однако незначительные осадки местами все же возможны.

По информации Укргидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей Украины ночью составит -2...-6 градусов. Однако днем на большинстве территорий будет 0 ... +2 градуса. Более теплый день ожидают только в южных областях. Там будет +5 ... + 8 градусов.

В Киеве будет падать снег и мокрый снег. Столбики термометров будут показывать -1 ... + 1 градус. Прогнозируют также налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах и тротуарах.

Погода в городах Украины 9 января

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – + 6...+8

Николаев – + 5...+7

Херсон – + 5...+7

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...+2

Днепр – + 2...+4

Запорожье – + 4...+6

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1

Погода 9 января / Фото Укргидрометцентра

Текст сообщения Натальи Диденко:

Завтра, 9-го января, в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центре снег будет переходить в дождь.

Возможны сильные осадки!

Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен гололед.

Днем в западных областях осадки будут прекращаться.

На юге и востоке Украины в воскресенье – ничего существенного, максимум местами незначительные осадки.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2-6 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части +3+8 градусов.

Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - завтра ожидается снег, мокрый снег. Осадки могут быть серьезными, много! Карта.

Плюс – налипание мокрого снега, "каша, гололедица на дорогах и тротуарах.

Ближайшей ночью в столице -2-4 градуса, днем в воскресенье ожидается 0, -1 градус.