Должны работать на опережение, – Садовой об увеличении больных COVID-19 во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой провел онлайн-совещание с врачами относительно увеличения количества больных коронавирусом. Новый штамм COVID-19 – более легкий, чем предыдущие. Однако он очень быстро распространяется.

По словам Садового, усовершенствование логистики лечения больных и работа семейных врачей "на опережение" помогут быстрее выздороветь и избежать осложнений. Кроме того, они способны минимизировать нагрузку на медицинскую систему.

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Во Львове увеличелось количество больных COVID-19

Садовой рассказал, что во Львове достаточно высокая динамика заболеваемости коронавирусом, в том числе и среди детей.

Поэтому я хотел бы, чтобы мы лучше скоординировали наши действия. Статистика показывает, что в школах из-за болезней отсутствует примерно одна тысяча детей, но у меня также есть информация, что уже несколько тысяч детей больны. Поэтому нам нужно работать на опережение,

– добавил городской голова.

По его словам, у львовских больниц достаточно хорошая медикаментозная база, чтобы минимизировать последствия течения заболеваемости. Однако важно своевременно все делать.

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Самолечение – неэффективное

Руководитель центра терапии больницы скорой медицинской помощи Марта Сайко и заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец отметили, что от своевременных действий врачей и начатого лечения зависит очень многое.

По словам медиков, самолечение – неэффективное. Более того, оно может нанести значительный вред. Поэтому в начале болезни не следует назначать сильные лекарства, противовирусные, антибиотики и гормональную терапию. При этом следует соблюдать определенный протокол лечения.

"Больных стало больше, поэтому просим, ​​чтобы на лечение попадали вовремя, особенно те люди, у которых еще и осложненные сопутствующие патологии", – отметила Сайко.

В ходе совещания также отметили, что в медучреждениях достаточно необходимых препаратов для лечения пациентов с COVID-19, в том числе и моноклональных антител. Так что львовян призывают при появлении первых симптомов коронавируса сразу обращаться к своим семейным врачам.

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