Дотла сгорела "Гуцульская хата": в полиции назвали причину мощного пожара в Шевченковском гаю
Источник:полиция Львовщины
Во Львове на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого 6 февраля случился пожар. Огонь полностью уничтожил 2 деревянных здания экспозиции "Гуцульская хата".
На месте происшествия работали правоохранители и спасатели. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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В Шевченковском гаю произошел пожар
Примерно в 2:00 в полицию поступило сообщение о пожаре в парке "Шевченковский гай", на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Смотрите видео с места пожара:
Правоохранители установили, что огонь уничтожил смоделированный двор и 2 деревянных сооружения на территории экспозиции "Гуцульская хата". Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем во время топления печи.
Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства пожара. Также они решают вопрос его правовой квалификации.
Огонь уничтожил экспозицию "Гуцульская хата" / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины