Вщент згоріла гуцульська хата: у поліції назвали причину нищівної пожежі в Шевченківському гаю

На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
До теми У Львові сталась пожежа у Шевченківському гаю: повністю вигоріла хата під очеретом
У Шевченківському гаю сталася пожежа
Приблизно о 2:00 в поліцію надійшло повідомлення про пожежу в парку "Шевченківський гай", на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Дивіться відео з місця пожежі:
Правоохоронці встановили, що вогонь знищив змодельоване подвір'я та 2 дерев'яні споруди на території експозиції "Гуцульська хата". Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем під час паління печі.
Наразі правоохоронці встановлюють точні обставини пожежі. Також вони розв'язують питання її правової кваліфікації.
Вогонь знищив експозицію "Гуцульська хата" / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини