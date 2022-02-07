Вщент згоріла гуцульська хата: у поліції назвали причину нищівної пожежі в Шевченківському гаю

На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До теми У Львові сталась пожежа у Шевченківському гаю: повністю вигоріла хата під очеретом

У Шевченківському гаю сталася пожежа

Приблизно о 2:00 в поліцію надійшло повідомлення про пожежу в парку "Шевченківський гай", на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Дивіться відео з місця пожежі:

Правоохоронці встановили, що вогонь знищив змодельоване подвір'я та 2 дерев'яні споруди на території експозиції "Гуцульська хата". Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем під час паління печі.

Наразі правоохоронці встановлюють точні обставини пожежі. Також вони розв'язують питання її правової кваліфікації.



Вогонь знищив експозицію "Гуцульська хата" / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини