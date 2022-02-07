На месте происшествия работали правоохранители и спасатели. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К теме Во Львове произошел пожар в Шевченковском гаю: полностью выгорела хата под очеретом

В Шевченковском гаю произошел пожар

Примерно в 2:00 в полицию поступило сообщение о пожаре в парке "Шевченковский гай", на территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Смотрите видео с места пожара:

Правоохранители установили, что огонь уничтожил смоделированный двор и 2 деревянных сооружения на территории экспозиции "Гуцульская хата". Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем во время топления печи.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства пожара. Также они решают вопрос его правовой квалификации.



Огонь уничтожил экспозицию "Гуцульская хата" / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины