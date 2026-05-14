Директора Самборской центральной больницы взяли под стражу без права залога
- Директора Самборской центральной больницы Елену Легуцкую взяли под стражу на два месяца без права залога.
- Следствие подозревает ее в возможных махинациях с оформлением групп инвалидности, а суд поддержал арест из-за рисков влияния на свидетелей и уничтожения документов.
Суд избрал меру пресечения директору КНП "Самборская центральная больница" Елене Легуцкой, которую подозревают в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, чиновница могла быть причастна к махинациям с оформлением групп инвалидности.
На время расследования ее взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщают источники 24 Канала.
Что известно о мере пресечения и суде?
Суд отправил под стражу директора КНП "Самборская центральная больница" Елену Легуцкую. Чиновнице избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.
По предварительным данным следствия, руководительницу медучреждения подозревают в злоупотреблении служебным положением. Правоохранители считают, что речь идет о возможных махинациях, связанные с оформлением групп инвалидности.
В суде сторона обвинения настаивала на необходимости ареста без альтернативы залога. Аргументировали это рисками воздействия на свидетелей, возможностью уничтожения или сокрытия документов, а также важностью обеспечения надлежащего хода досудебного расследования. Суд поддержал позицию прокуроров и принял решение о содержании Елены Легуцкой под стражей.
Мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц к схеме.
Кстати, основным фигурантам дела объявили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о статье 369 – принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, статью 369-2 – злоупотребление влиянием, а также статью 114-1 – препятствование законной деятельности ВСУ. Виновникам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.
В чем подозревают директора больницы?
На Львовщине правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации, к которой, по данным следствия, причастны более 40 должностных лиц. Речь идет об организации незаконного бронирования военнообязанных и оформления фиктивных групп инвалидности за деньги.
По информации источников, схема действовала в Самборе и охватывала работников коммунального предприятия, медицинского учреждения и представителей местного самоуправления. В причастности к сделке подозревают и директора Самборской центральной больницы Елену Легуцкую.
Следователи считают, что за взятки мужчин фиктивно трудоустраивали на коммунальное предприятие, что позволяло им получить бронирование от мобилизации. Кроме того, в медицинском учреждении якобы изготавливали поддельные документы об установлении групп инвалидности. На основании таких справок военнообязанных признавали непригодными к службе.
Правоохранители уже провели более 100 обысков по местам жительства и работы фигурантов дела. Основным участникам схемы в ближайшее время планируют объявить подозрения по статьям о получении неправомерной выгоды, злоупотребление влиянием и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, а следователи устанавливают всех причастных и общую сумму полученных взяток.