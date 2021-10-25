"Еще даже не конец месяца": жуткая статистика смертности от пневмонии во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал статистику смертности от пневмоний во Львове за октябрь разных лет. Поскольку цифры действительно пугают, мэр призвал направить их каждому, кто не верит в COVID-19.

В статистике, обнародованной мэром, заметно, что за октябрь 2019 года от пневмонии умер только один львовянин. А вот уже следующие два года цифры кардинально менялись.

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Сколько людей умерли

По данным этой публикации во Львове в октябре 2020 года умерли с таким диагнозом 128 человек. А вот в этом году от пневмонии за этот месяц в городе умерли уже 289 человек.

Следует отметить, что пост появился на страницах Андрея Садового 25 октября. Он акцентировал внимание на том, что еще даже не конец месяца, неутешительная статистика может еще больше измениться.

Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, перед которой мы все предстали. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть,

– отметил мэр Львова.

Также он призвал всех быть осторожными и беречь своих родных.



Статистика смертности от пневмоний во Львове / Фото Андрея Садового

Читайте полный текст публикации Андрея Садового:

Это сравнительная статистика по состоянию на 25 октября. Еще даже не конец месяца.

Отправьте эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, перед которой мы все предстали. Я с ужасом понимаю, что такие еще есть.

Будьте осторожны! Берегите себя и близких!