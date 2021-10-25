У статистиці оприлюдненій мером помітно, що за жовтень 2019 року від пневмонії помер лише один львів'янин. А ось вже наступні два роки цифри кардинально змінювалися.

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Скільки людей померли

За даними цієї публікації у Львові за жовтень 2020 року померли з таким діагнозом 128 людей. А ось цьогоріч від пневмоній за цей місяць у місті померли вже 289 осіб.

Слід зазначити, що допис з'явився на сторінках Андрія Садового 25 жовтня. Він акцентував на тому, що навіть не кінець місяця, невтішна статистика може ще більше змінитися.

Надішліть цю картинку кожному, хто не вірить у загрозу, перед якою ми всі постали. Я з жахом розумію, що такі ще є,

– зазначив мер Львова.

Також він закликав усіх бути обережними та берегти своїх рідних.



Статистика смертності від пневмоній у Львові / Фото Андрія Садового

Читайте повний текст публікації Андрія Садового:

Це порівняльна статистика станом на 25 жовтня. Ще навіть не кінець місяця.

Надішліть цю картинку кожному, хто не вірить у загрозу, перед якою ми всі постали. Я з жахом розумію, що такі ще є.

Будьте обережними! Бережіть себе та рідних!